Neymar: PSG presiona a Barcelona con una posible transferencia a Real Madrid |VIDEO |FOTOS

PSG ha decidido no compartir ni una sola publicación sobre Neymar en sus diferentes plataformas y manejar la negociaciones con el jugador y su posible futuro, que hoy se reduce a dos opciones Barcelona o Real Madrid.



Neymar intentó presionar a la directiva de PSG a venderlo a Barcelona, pero la directiva parisina no ha aceptado las primeras ofertas de los catalanes por considerarlas por debajo de sus expectativas y mientras esto ocurre lo ha obligado a realizar la pretemporada donde no está publicando una sola imagen del brasileño en sus redes sociales.



PSG no lo desea en sus filas cuando empiece la Ligue 1 en Francia, pero tampoco desea 'rematárselo' a Barcelona y si de hacer trueques se trata, prefiere hacer una alianza con otro grande de España, Real Madrid. Los blancos viven un situación similar con Gareth Bale y ambos serían intercambiados mas 90 millones a favor de los franceses.





Van siete días en los que el Instagram, Facebook y Twitter del PSG han publicado una sola imagen de Neymar en solitario y solo ha sido grabado junto al resto del grupo como uno más en el campo o en el gimnasio.



A Neymar solo le ha quedado utilizar sus redes sociales donde compartió imágenes junto a kylian Mbappé, destilando buen rollo, en una sesión preparatoria en uno de los campos de entrenamiento en Saint-Germain-en-Laye.