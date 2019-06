Neymar: PSG rechazó la primera oferta de Barcelona y catalanes buscan esta salida|VIDEO |FOTOS  

La novela de Neymar no tiene cuando acabar. Desde que el dueño del PSG le jaló las orejas al brasileño, Barcelona ha buscado reclutarlo nuevamente en una operación compleja, que ha empezado esta semana, pero según el diario Le Parisien los azulgranas habría recibido el primer revés



PSG ha dado una primera respuesta y ha sido negativa para las negociaciones de Josep Bartomeu. Aunque no haya existido una firme, el Barcelona sí mostró interés por la situación de Neymar.



Con esta primera posición de PSG, a Barcelona solo le quedaría que el siguiente paso lo de el propio Neymar anunciando que no desea seguir en el cuadro parisino como lo hizo en Cataluña en el 2017.

​

Así están las negociaciones por Neymar entre Barcelona y PSG

Se supo que el padre del jugador también se ha puesto manos a la obra en empezar a mover la salida de su hijo de París. El representante a decidido que su hijo no de más entrevistas y tampoco las dará él hasta que este tema se solucione.