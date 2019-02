Neymar no pudo contener las lágrimas al recordar este momento con Lionel Messi |VIDEO |FOTOS

Lo desbordó la nostalgia y la emotividad. Neymar concedió una entrevista para Globoesporte y no pudo contener la lagrimas cuando recordó un momento particular durante su periodo de adaptación en Barcelona junto a Lionel Messi.



"Fue difícil llegar al Barcelona. Siendo sincero, Leo fue un amigo muy especial para mí en ese vestuario. En el momento que más precisaba ayuda, el hombre del equipo, el mejor del mundo vino y me dio una mano", confesó Neymar, hoy referente del PSG.



Cuando Neymar aún no sentía la confianza necesaria y esto se reflejaba en su juego Lionel Messi, sacó a relucir su condición de líder. "Él me explicó: 'Ney, tienes que ser feliz. El que eras en el Santos. No tengas timidez ni miedo, en este club estamos para ayudarte".

Neymar se emocionó más de la cuenta al recordar a Lionel Messi

Esta nueva confesión de Neymar ayuda a preparar ese camino de regreso a Barcelona y a esto se suman las declaraciones de su padre sobre su negativa para fichar por el Real Madrid.