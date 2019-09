Neymar y divertida reacción por insecto en la cabeza de Dani Alves antes del Brasil vs Colombia en Miami [VIDEO]

En la previa del Brasil vs Colombia por fecha FIFA, Neymar y Dani Alves protagonizaron divertido video por culpa de un insecto en clip se volvió viral en las redes sociales. ¿Ambos se espantaron? ¡No te pierdas las reacciones!



Mientras Neymar y Dani Alves hacían los trabajos precompetitivos para el Brasil vs Colombia, un insecto se detuvo sobre la cabeza de lateral de Sao Paulo, preocupando al delantero de PSG.



Neymar pidió no moverse a Dani Alves para espantar al insecto que, terminó volando ante el chasquido del crack brasileño. Aquí las imágenes.

Neymar y Dani Alves

Al final, tanto Neymar como Dani Alves se rieron de la situación y la escena quedó para el recuerdo. Pero donde no hubo felicidad fue en el resultado, pues terminaron igualando 2-2 con Colombia.