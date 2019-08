Neymar: Real Madrid mueve el piso a PSG ofreciendo a Vinicius Junior y desplaza a Barcelona |VIDEO |FOTOS  

Real Madrid tiene capricho por Neymar y en medio de las negociaciones entre PSG y Barcelona , ha enviado una bomba la mesa de los parisinos y es poner en el intercambio de jugadores nada menos que a Vinicius Juniors, un jugador perseguido por los franceses desde hace mucho tiempo.



Real Madrid, se había negado a negociar a Vinicius Junior, pero el actual momento del equipo y la pocos minutos que le da Zinédine Zidane, ha servido para buscar fichar a Neymar y completar los 250 millones de euros que pide PSG. Este es un golpe de los madridistas que reconocen que Barcelona había tomado la delantera.



Vinicius Junior no era el único pedido del PSG, pues también pedía a Luka Modric, uno de los jugadores que sufriría el recambio generacional dentro del club, pero Florentino Pérez aun no ha dado su respuesta por este paquete de jugadores de primer nivel.



Leonardo, directivo Brasileño de PSG, había seguido a Vinicius Junior desde las categorías menores de Flamengo y no pudo ficharlo por intervención del Real Madrid. Hoy los 70 millones de euros, que vale el delantero entrarían en canje para llevar a Neymar a la Casa Blanca



Así va la negociación por Neymar entre PGG, Barcelona y Real Madrid

Con este movimiento que incluye a Vinicius Junior, Real Madrid espera tener novedades al final del día, pese a la voluntad de Neymar quien aun no ha oficializado que no desea jugar por el cuadro que dirige Zinedine Zidane.



Con la partida de Vinicius Junior.Zinedine Zidane tendría un dolor de cabeza menos, pues tendría menos problemas para alternarlo en la posición de Eden Hazard y la llegada de Neymar reforzaría el sector contrario.