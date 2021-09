La alegría se desborda en París. El PSG obtuvo una importante victoria ante el Manchester City (2-0) por el grupo A en la Champions League y uno de los encargados de anotar fue Lionel Messi. El argentino anotó su primer gol con el conjunto francés y lo celebró tomándose una instantánea junto a Neymar y Kylian Mbappé.

Una foto que sirvió para disipar cualquier duda sobre algún conflicto dentro del tridente más poderoso de Europa. El delantero brasileño fue el encargado de compartir la imagen a través de sus redes sociales y en ella se puede vislumbrar la clara felicidad de los jugadores por obtener una importante victoria en el Parque de los Príncipes.

Neymar, Messi y Mbappé en el vestuario del PSG. (Foto: Instagram)

Las especulaciones sobre la posible mala relación de los principales futbolistas en la ofensiva del club parisino se dio tras una acción que se pudo captar a través de las cámaras de televisión. En la misma se observó el instante donde Kylian se mostraba incómodo por el accionar de Neymar. “No me la pasa”, dijo Mbappé a su compañero a Idrissa Gueye, uno de los que anotó en el triunfo del PSG por 2-0 ante el Montpellier.

Antes de la victoria ante los ‘Citizens’, Mauricio Pochettino declaró, en conferencia de prensa, que no hay ningún conflicto entre sus más importantes estrellas: “Desde que estoy en el club, si he visto una relación especial es la de Ney y Kylian, y esto no ha cambiado. En todos los partidos hay situaciones en las que nos quejamos, a veces discutimos en el vestuario. Pero si yo tengo un problema con Paredes nadie se enterará”.

PSG celebra su victoria ante el Manchester City

El París Saint Germain ganó por dos goles al Manchester City este martes en el Parque de los Príncipes en un duelo entre dos candidatos al triunfo final en la Champions en el que Lionel Messi marcó su primer gol con la camiseta del club francés.

El ganador de la Copa América 2021 anotó el 2-0 de forma magistral tras combinar con Kylian Mbappé para disparar desde la frontal del área en el minuto 74. El primer tanto del encuentro lo realizó el senegalés Idrissa Gueye.