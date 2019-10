Neymar recibe burlas desde Francia por supuesta lesión con la selección de Brasil | VIDEO | FOTOS

Neymar ha vuelto a ser la comidilla de los hinchas del PSG luego que abandonara a la selección de Brasil en el amistosos ante Nigeria acusando una lesión muscular antes de los 11 minutos de juego y el diario 'Le Parisien' se sumó a esta tendencia.



El diario francés graficó en una caricatura que resume "Inquietud ante la nueva lesión de Neymar". En la gráfica se observa al médico revisando una placa del jugador: "No es una cosa importante y el carnaval es de aquí a cuatro meses. ¡Estarás recuperado antes!". Y la respuesta del jugador del PSG es "Qué lástima".



Pero qué es lo que sucedió con Neymar ante Nigeria. "Sintió un dolor muy agudo, sintió solo una molestia", dijo Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, tras la salida del delantero que una vez más abandonó a la selección de Brasil, en un amistoso.



Neymar recibe burlas en París tras su nueva lesión con Brasil

"Pidió continuar porque creyó que podría desaparecer porque no era nada consistente, pero luego vio que no era normal y prefirió salir para no tener ninguna complicación mayor", añadió Lasmar en declaraciones a la televisión brasileña.



Recién hoy sería el día para poder evaluar la lesión de Neymar. "La primera evaluación nos muestra un cuidado específico, un poco mayor. Las primeras 24 horas son fundamentales para entender lo que sucedió, si fue sólo cansancio muscular o fue un tipo de lesión que necesitamos cuidar", resumió el médico de la selección de Brasil que espera evaluar al jugador o enviarlo de vuelta PSG.