A Neymar lo amas o lo odias, con el brasileño no hay términos medios y así lo ha hecho saber el ex entrenador de Real Madrid y ‘La Roja’, Vicente del Bosque, quien no tuvo temor en calificar como ‘un mal ejemplo’ a uno de los jugadores más mediáticos en Europa y que en la próxima temporada podría regresar a Barcelona.

El exentrenador de Real Madrid brindó una charla importante al diario Mundo Deportivo de España y abordó muchos temas de coyuntura entre ellos, la polémica Neymar, a quien consideró un buen jugador, pero tampoco pudo negar el lado controversial de su personalidad.

“Es un chico dificilillo. Para mí no es un buen ejemplo. Y que conste que para mí es buenísimo como jugador. Si me pides que te diga los cinco mejores del mundo, él está seguro en mi lista. Pero en el campo intenta engañar, finge mucho. Y además, cómo se fue del Barcelona” contó Vicente del Bosque.

La posibilidad de ver Neymar nuevamente vestido con la casaquilla de Barcelona, el estratega pidió que sea el club quien tome esa decisión sin ninguna presión de sus figuras. “Las instituciones deben elegir a quien fichan y a quién no. No hay que hacer caso a lo que digan los jugadores, para eso ya hay directores deportivos y secretarios técnicos. Es difícil que un futbolista hable mal de otro que ha sido su compañero. No recuerdo ninguno”, concluyó.