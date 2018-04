Neymar reconoció pelea con Cavani por disputa de penal en PSG: "Lo pudimos resolver después" [VIDEO] 

Neymar se sinceró en la TV de Brasil y reconoció pelea con su compañero Edinson Cavani hace 5 meses, cuando disputaron un penal de PSG en le fútbol francés. ¿Qué dijo el astro brasileño?



"Se habla más de la cuenta pero es cierto que tuvimos una fricción. Lo pudimos resolver después, entre nosotros", contó Neymar a "TV Globo" de Brasil.



"Tres días después nos sentamos y hablamos. Somos grandes jugadores y más allá de eso, somos hombres y lo teníamos que resolver sin apelar a los demás o hablar con otros", añadió el delantero de PSG.

Video: Neymar reconoce pelea con Cavani por penal en PSG

"Pero todo se magnifica, creo que se contaron cosas que no se deben y eso te saca de foco, no te permite concentrarte. Tuve que hacer una conferencia estando con la selección por todo lo que se decía", reveló Neymar.



Muchas cosas no eran verdad y eso me incomodó y ahí digo lo que tengo que decir . A nadie le gusta que hablen de uno sin decir la verdad, por eso intento dejar todo limpio, todo muy claro. Y lo que pasó en mi cumpleaños es el mejor ejemplo de todos, ¡Cavani bailó más que yo!, así que lo que dicen es todo mentira", sentenció.