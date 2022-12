La selección de Brasil ya está en suelo brasileño donde recibió el apoyo de los pocos curiosos que aguardaban en el aeropuerto en Río de Janeiro, pese a la decepcionante actuación ante Croacia que la eliminó de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 . Neymar con algunos días para asimilar la derrota compartió una publicación dirigida a todos los seguidores de la ‘Verdeamarilla’.

Los días no han hecho que Neymar sienta menos regresar antes de tiempo de la fiesta más grande del fútbol mundial. “ En suelo brasileño. Todavía me duele mucho la derrota, estábamos tan cerca, pero tan cerca. Lamentablemente o afortunadamente todavía no he aprendido a perder ”, dijo en un primer momento el conductor del ‘Scratch’.

Neymar expreso su sentir en redes sociales (@neymarjr)

“La herida tarda en sanar, pero hay que seguir”

“ Las derrotas me hacen más fuerte, pero me duelen demasiado y aún no me acostumbro ”, expresó el crack brasileño en un extracto de la publicación de su cuenta de Instagram.

Luego, en otro momento de reflexión trató de encontrar su equilibrio. “ De todos modos, tenemos que seguir adelante. La vida nos obliga a seguir, aunque duela y la herida tarde en sanar, hay que seguir ”, señaló.

Asimismo, mencionó las manifestaciones positivas de los hinchas en el aeropuerto y sus redes sociales. “ Una vez más quiero agradecer al pueblo brasileño por su apoyo y cariño. Decirles que luchamos, nos entregamos hasta el final, consuela un poco nuestro dolor. Gracias Qatar, por todo. La Copa era bonita y tenía que ser de Brasil para coronar todo, pero por designio de Dios no fue así ”, apuntó

PSG vuelve a jugar

Neymar pasará algunos días descansando en Brasil para después a la actividad con Paris Saint-Germain. Los azules del club francés enfrentan el próximo domingo al RC Strasbourg.

“ Ahora toca apagar la llave, disfrutar de la familia y los amigos, recargar energías porque vivir con esta derrota será muy difícil, todavía duele mucho ”, finalizó.