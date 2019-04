Neymar: Así fue su regreso al PSG en medio de esta grave advertencia de su doctor |VIDEO |FOTOS

Neymar esta de vuelta. La estrella de PSG inició la última etapa del proceso de recuperación y el club parisino ha compartido este miércoles el preciso momento con imágenes y un pequeño video de cómo ha sido su trabajo en el campo de forma individual con tocó balón.

PSG tenían previsto que Neymar volviera antes de lo esperado, después de estar de baja por lesión en el pie derecho, la misma que sufrió frente al Estrasburgo por la Copa de Francia.

El entrenador del PSG ha decidido no poner presión sobre la fecha en la que Neymar tiene que regresar a la actividad competitiva. “No puedo dar una fecha. Y no quiero ponerle presión, ni a él ni al equipo médico. Tampoco hay razones para hacerlo”, declaró el DT que espera que el brasileño complete 15 días de entrenamiento.

Neymar volvió a entrenar con PSG

Pero las alarmas la ha encendido el ex medico del PSG, quien prefiere darle más tiempo a su recuperación pues de lo contrario el escenario sería fatal para Neymar. “Si juega demasiado rápido y recae, será necesario intervenir y entonces sí que será duro. Ya no serán cuatro, sino seis meses. Se tendrá que quitar la placa, rascar el hueso, hacer un injerto óseo, y meter otra placa. Visto que ya no hay urgencia, mejor sería no tomar riesgos”, dijo Alain Simon, el médico de la selección francessa y exespecialista del PSG

El objetivo de Neymar, además de conquistar títulos para el PSG esta temporada, será llegar en buena forma para participar en la Copa América en junio próximo, certamen que se desarrollará en su país.