Neymar: Así respondió cuando uno de sus amigos le preguntó sobre su llegada a Real Madrid |VIDEO |FOTOS 

Neymar está siempre en el ojo de la tormenta. El delantero de PSG recupera su mejor nivel en medio de rumores que lo acercan a Barcelona y a Real Madrid para la próxima temporada. El brasileño ha concedido una entrevista a la prensa francesa donde aclara detalles sobre su futuro.



Uno de los mejores amigos del delantero del PSG, Paulo Henrique 'Ganso', fue invitado para hacerle una pregunta y fue sobre los rumores que lo acercan otra vez a España. "Son especulaciones que salen a cada momento esto de Real Madrid y de otros clubes, pero no hay nada concreto. El día que llegue ese momento lo hablare con todos, yo soy bien claro en este aspecto", dijo Neymar.



Antes de pensar en su próximo club sea Barcelona o Real Madrid hay algo que no se va de la mente de Neymar. "La Champions League es mi prioridad. A mi me gusta soñar alto y tenemos partidos muy difíciles, es complicado hablar de qué nos falta en esta competición, solo hay que estar bien preparados físicamente y estar unidos. Creo que ahora estamos defendiendo bien", agregó la estrella de PSG.



Neymar se confiesa e una entrevista para la prensa televisión francesa.

Asimismo, dejó entrever que con su actual técnico tiene una mejor relación que con Unai Emery. "Me manda mensajes el profesor, me respeta y yo lo respeto. Cuando quiere conversar, converso con él y cuando pasa eso tu das la vida por tu entrenador en el campo", dijo Neymar quien fuera uno de los responsables de la salida de Emery.