Neymar: Así respondió PSG a los emisarios de Barcelona que viajaron a París |VIDEO |FOTOS 

Barcelona pisó el acelerador en su intensión de negociar la transferencia de Neymar y regresar a Cataluña con el brasielño en el avión. Este martes tres directivos han viajado hasta París como representantes azulgranas para hacerle llegar al PSG la primera oferta formal.



PSG tiene problemas para transferir a Neymar, básicamente porque el jugador no desea jugar en otro lugar que no sea Barcelona. La principal traba tras la llegada de esta delegación es que desde Qatar llegó la orden que el pase no se negocie por debajo de los 250 millones. Los franceses pagaron 222 millones de euros por el jugador en el 2017.



La expedición de Barcelona la lidera Javier Bordas, miembro del área deportiva del club, Eric Abidal, secretario técnico, y el intermediario André Cury, que ya intervino en 2013 para completar el aterrizaje de Neymar en el Camp Nou. Los tres miembros ya están en Francia, según publica 'El Chiringuito'.



ÚLTIMA HORA en el caso Neymar

'Le Parisien' también ha tomado conocimiento de esta iniciativa y que los dirigentes de Barcelona buscan presionar al PSG y tomar la delantera en una carrera mano a mano contra el Real Madrid, también interesado en hacerse con el brasileño.



Los parisinos quieren vender cuanto antes a Neymar para centrarse plenamente en la temporada 2019-20 sin distracciones. Estas prisas por quitarse de encima al brasileño pueden favorecer al Barça, que ya ha hecho el primer paso viajando hasta Francia.