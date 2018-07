Neymar: Esta fue su reveladora confesión sobre por qué exagera las faltas [VIDEO y FOTOS]

Neymar , la estrella que más decepcionó con la selección de Brasil en Rusia 2018, no solo tuvo que lidiar con el dolor de marcharse prematuramente de la Copa del Mundo, sino también convertirse en el blanco de las burlas de todo el mundo, por sus exageradas simulaciones de faltas que ya ensayaba durante su última temporada en PSG.



Ahora Neymar, quien está apunto de volver a entrenar con el PSG, aprovechó un spot publicitario para hacer un confesión a los hinchas de la selección de Brasil y todos sus seguidores en el mundo entero.



"Patadas en las piernas, rodillazos en la columna, pisotones en el pie. Puedes creer que yo exagero y a veces, exagero de verdad. Pero en realidad sufro dentro del campo", dijo Neymar con lágrimas en los ojos. "Todavía hay un niño en mí. A veces él encanta al mundo y a veces irrita", añadió la estrella del PSG.



Neymar aspiraba no solo a levantar la Copa del Mundo, con la selección de Brasil, sino también entrar a competir por el Balón de Oro con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, ahora sufre las burlas de los hinchas algo que ha afectado su día a día. "Cuando parezco malcriado no es porque soy un chico mimado, es porque todavía no he aprendido a lidiar con la frustración", comentó el delantero del PSG. "Ustedes pueden pensar que me caí mucho, pero no caí, me desmoroné".



Neymar sabe que tiene que cambiar algo en su forma de actuar y al parecer esta trabajando en eso. "Tardé en aceptar las críticas. Tardé en mirarme al espejo y en transformarme en un nuevo hombre, pero hoy estoy aquí (...) Yo caí, pero solo quien cae se puede levantar".