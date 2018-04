Neymar reveló que le daba vergüenza hablarle a Lionel Messi cuando recién llegó al Barcelona [VIDEO y FOTOS]

Neymar , la mega estrella del PSG y de la selección de Brasil, estuvo en el programa carioca 'Altas horas' donde dio detalles de cómo se inició su amistad con Lionel Messi y como este lo ayudó en un momento difícil de su carrera cuando recién ingresó al Barcelona.



El astro brasileño sostuvo que en su primer año en el Barcelona "estaba muy mal, no me adaptaba, jugaba mal, no tenía confianza", pero todo cambió cuando conversó con Lionel Messi, quien en ese momento era la máxima estrella del equipo culé.

"Llegué casi llorando al vestuario, estaba triste porque no había hecho un buen primer tiempo, y ahí fue cuando Messi me vio triste, cabizbajo. Entonces se sentó a mi lado y empezó a hablarme y me dijo 'tienes que ser tú mismo. Tienes que jugar como sabes, como jugabas en Santos, gambetear, patear al arco, no tener miedo, porque yo estoy acá'", relató Neymar en el programa brasileño.

Neymar agregó que esta conversación hizo que se sintiera más cómodo y semana a semana mejorar y demostrar por qué estaba en el Barcelona. "Yo llegué al Barcelona donde estaban todos mis ídolos como Messi, que es el mejor de todos".



"Yo tenía vergüenza de hablar con Messi, me quedaba atrás, pero después que él me habló, yo me pude soltar. Fui feliz, pude comenzar a demostrar mi juego, a tener confianza, porque el jugador más importante de nuestro equipo me apoyaba", dijo sonriendo Neymar.

"Me daba toda la confianza para hacer las cosas y ahí fue donde me pude relajar, inicié una amistad muy grande. Ahí se vio la humildad de alguien que tiene todo, que es el mejor de todos", finalizó Neymar, quien a pesar de estar en otro equipo ha seguido conservando su amistad con Lionel Messi.