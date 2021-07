Neymar no ha podido evitar las lágrimas, de impotencia, de dolor, de no levantar ese título que le es esquivo. Sabe que este ‘Maracanazo’ lo perseguirá como una sombra gigante lo que resta de su carrera. Argentina le ha ganado 1-0 a Brasil en la final de la Copa América 2021 no hay consuelo que sea suficiente para el ’10′ de la ‘Canarinha’

Vinícius Junior fue el primero en acercarse a Neymar para tratar de consolarlo, pero el delantero del Real Madrid poco pudo hacer para contener la lagrimas del su compañero. Los asistentes de Tite trataron también de levantarle el animo, pero el jugador dobló las rodillas y se secaba las lágrimas con la camiseta.

Con las rodillas en el césped la estrella brasileña trató de hacer una oración, entre sollozos. Lionel Scaloni, entrenador de argentina, también se acercó hasta el jugador más importante de Brasil para decirle algunas palabras de aliento, sin resultados.

Neymar inconsolable tras "Maracanazo" en Copa América 2021 (Video: AméricaTV)

TE PUEDE INTERESAR