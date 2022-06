Luego de 5 años en Paris, el brasileño Neymar no entra en los planes del PSG para la temporada 2022/23, es por eso que su nombre ha sido objeto de rumores en torno a su próximo paradero. Sin embargo, el delantero no se irá sin pelear, ya que ha puesto una importante condición para su salida.

Resulta que Neymar estaría dispuesto a salir del club francés, no obstante, no lo haría si es que no se le pagan los 200 millones de euros que se le adeudan. Esta cantidad está relacionada al contrato que firmó el futbolista, el cual iba hasta el 2027.

“El padre de Neymar, observan en el club, se mostró comprensivo siempre que le abonen lo estipulado por contrato entre junio de 2022 y junio de 2027, una suma que ronda los 200 millones de euros netos” publicó el diario El País.

El PSG intentará negociar con el brasileño, aunque desde el entorno del jugador señalan que no tiene intenciones de siquiera sentarse en una mesa con los directivos del club si es que no se le cumple con la condición que puso.

Las opciones de Neymar

Neymar tiene contrato en PSG hasta mediados del 2025, pero los rumores sobre una eventual partida siguen apareciendo en la prensa europea. En medio de ello, Jose Álvarez Haya, en El Chiringuito, dio a conocer que al FC Barcelona le han ofrecido al fichaje del crack brasileño por una cifra de 50 millones de euros.

“El Barcelona ha recibido llamadas por parte de intermediarios del PSG, como de Pini Zahavi, cuya relación con (Joan) Laporta es maravillosa y aparte lleva a Robert Lewandowski, para hacerle saber que por 50 millones de euros negociables podría fichar a Neymar esta temporada”, contó el periodista en la reciente edición del programa.

El comunicador detalló que Neymar “vería con muy buenos ojos venir a Barcelona” y, además que “sería la única opción que contemplaría si no sigue en PSG”. “Se lo han ofrecido en las últimas semanas repetidamente al Barcelona”, añadió Álvarez.

Otra de las alternativas es nada menos que la Juventus, que según el diario Sport, quiere los servicios del paulista para el 2022-23.

Según refiere el citado medio catalán, Neymar es un pedido expreso del entrenador Massimiliano Allegri. Tras una temporada para el olvido, en la que la ‘Vecchia Signora’ decepcionó en Serie A y Champions League, el DT italiano quiere repotenciar el ataque de la ‘Juve’ y ha pensado nada menos que en el astro sudamericano.