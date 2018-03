Neymar: Este sería su último intento de volver a Barcelona [VIDEO y FOTOS]

Neymar decidió marcharse de Barcelona un 3 de agosto del 2017, desatando una tremenda polémica en toda Europa. Sus abogados lo llevaron al PSG depositando en el cuadro catalán un cheque con 222 millones de euros, en una operación que el mismo delantero desea dar marcha atrás.



Pocos meses han pasado y Neymar sigue dando señales de querer marcharse del PSG. Según 'Mundo Deportivo' de España, el brasileño se ha ofrecido para volver a Barcelona a los diferentes estamentos de la entidad. Primero con los compañeros. También envió este S.O.S a ejecutivos y a un directivo del club con el que trabó una buena relación en los últimos cuatro años.



Los argumentos de Neymar fueron: haberse obsesionado en buscar su propio espacio lejos de Leo Messi; que se obnubiló con la gran potencia económica del PSG; que se equivocó tomando una decisión que creía que le iba a ayudar a crecer como futbolista; que no calibró que el nivel de la Ligue 1 iba a ser tan inferior al de la Liga española y que añora un vestuario sin clanes, ni tensiones como en Barcelona.



Neymar celebró en Barcelona el último cumpleaños de su hijo, siendo ya jugador de PSG, e invitó a muchos excompañeros, que no faltaron a la cita. Se supo, además, que el jugador ha preguntado a un alto directivo de Barcelona ¿qué debería hacer para regresar?, aunque muchos aseguran que es una coartada para marcharse al Real Madrid sin problemas. "Mi prioridad siempre fue Barcelona, pero sino me quieren tendré que ir donde me llamen".