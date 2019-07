Neymar se sinceró con el PSG "Confirmo que quiero irme" |VIDEO |FOTOS  

Neymar blanqueó su situación en París, donde sabe que nadie lo quiere y el brasileño tampoco desea estar. El delantero quien ayer se reunió con el Director Deportivo del PSG al que le confesó su deseo por salir del club para marcharse a Barcelona.



Las tres horas de reunión que sostuvo Neymar y Leonardo de Araujo llegó a un momento cumbre en la que el delantero brasileño no pudo ocultar más su deseo que es cambiar de aires. El diario 'Sport' y 'Le Parisien' han tenido acceso a detalles de la charla y los españoles resumieron el fragmento más importante de la reunión: "Te confirmo que quiero irme", dijo el jugador.



La repuesta del directivo del PSG lleva el mensaje del dueño del club y los oídos de Neymar escucharon algo que no deseaba: "Tu salida no será nada fácil", respondió Leonardo de Araujo, quien llevaría a cabo las negociaciones con Barcelona por pedido del presidente del club.



Neymar confesó que desea marcharse, pero al frente otro escenario

Las negociaciones entre PSG y Barcelona se intensificarían esta semana, sin embargo los catalanes no han mostrado voluntad por alcanzar los números pedido por el cuadro parisino. En contraparte ofrece el mismo valor con jugadores como Coutinho, Dembélé, Umtiti o Rakitic en una formula poco atractiva para Thomas Tuchel.