Neymar: Estas son sus tareas pendientes antes de pensar en casarse [VIDEO]  

Neymar, la estrella más brillante del PSG, superó los primeros 100 días en París y ahora aprovechó una entrevista para la revista Man About Town, para enviar un mensaje más que ganador a los hinchas de su equipo, así como también a los de la selección de Brasil, donde es el capitán.



Neymar no solo fue claro con sus intensiones a nivel profesional con el PSG, sino que además posó para el lente del famoso fotógrafo peruano, Mario Testino.



"Quiero ganar la Champions League con PSG y luego ganar la Copa Mundial con la selección de Brasil. Estos son mis mayores sueños en este momento y después quién sabe, tal vez me voy a casar", comentó Neymar.



Neymar es dueño ya de 11 goles en 13 partidos con el PSG, en la que donde asegura sentirse a gusto. "Esta una ciudad hermosa y fui muy bien recibido por los franceses independientemente del club. ¡Estoy feliz aquí!".