Neymar: Thierry Henry dio este inesperado consejo para que supere a Lionel Messi [FOTOS y VIDEO] 

Neymar se quedó de una pieza. Thierry Henry, una de las estrellas más recordadas en el fútbol mundial, volvió a demostrar su fanatismo por Lionel Messi , con quien compartió plantel en Barcelona entre 2007 y 2010 y juntos ganaron una Copa del Rey, dos Liga de España, una Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.



Mientras Thierry Henry hacía su análisis, para la cadena Sky Sports, el ex delantero de Barcelona, se refirió a Neymar y se atrevió a darle un consejo, a la nueva estrella del PSG, para que se libre de la sombra de Lionel Messi.



"No sé si Neymar se fue del Barcelona para no quedarse a la sombra de Lionel Messi. Lo que sí sé es que todos los jugadores están a la sombra de Leo. Y si Neymar no quiere eso debería cambiar de deporte", dijo el campeón del mundo en 1998 con Francia.



Henry dijo que no existe jugador como Lionel Messi, quien fue clave para lograr una igualdad 1-1 ante Chelsea en Stamford Bridge al marcar el único tanto de Barcelona. Neymar, por su lado, tiene una tarea dura, la remontada del PSG ante Real Madrid, tras caer por 3 a 1 en el Santiago Bernabéu.