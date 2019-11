Neymar: Thomas Tuchel lo crítica por no pensar en la Champions y escaparse a la Copa Davis | VIDEO | FOTOS 

Tomas Tuchel ha pegado el grito en el cielo y no puede creer la falta de seriedad de Neymar , la estrella del PSG, quien está apunto de volver este viernes a las canchas cuando enfrente al Lille. El jugador brasileño se escapó a España el martes por la noche para seguir la Copa Davis cuando está a solo cinco días de enfrentar a Real Madrid por la Champions League.



El entrenador de PSG ha brindado una conferencia de prensa donde las preguntas sobre Neymar no faltaron. "¿Qué puedo hacer?, No soy su padre, no soy la policía, solo soy el entrenador. Como entrenador, ¿me gusta? No, obviamente no. ¿Pero tengo que perder mi cabeza por esto? No lo creo". dijo Thomas Tuchel.



En este escenario el DT de PSG, decidirá mañana si envía a Neymar como titular pensado en el duelo de este martes ante Real Madrid por la Champions League. "Si todas las cosas van bien, ahora, puede jugar mañana. Luego decidiremos mañana por la mañana si es titular o entra desde el banquillo", agregó Thomas Tuchel.





Neymar siguiendo la Copa Davis en España

Neymar viajó a Madrid cuando el miércoles por la mañana tenía entrenar con PSG, más aun teniendo en cuenta que recién salia de usa lesión y recién entrará en ritmo ante el Lille. El DT además, confirmó que guardará para este viernes jugadores como Marco Verratti, Ander Herrera y Kylian Mbappé quien tendría una infección respiratoria.