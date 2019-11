Tenerlo dentro del vestuario Neymar no le quita el sueño al entrenador del PSG , Thomas Tuchel, y esto lo dejó claro luego de clasificar a la siguiente ronda de la Champions League con algunos minutos de colaboración del brasileño en el duelo ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

El estratega alemán prefiere hacer sus planes sin depender del talento del jugador propenso a las lesiones. “No tengo miedo de perder a Neymar, he hablado con él y le dije que prefería que jugara la segunda parte del partido. Ha estado ausente seis semanas, solo había jugado un partido antes de hoy y no era necesario correr ese riesgo”, dijo el DT de PSG.

El estratega entiende además que Neymar es uno de los jugadores más golpeados de su equipo y exponerlo a un recaída no era una opción. “Había que evitar que se pudiese lesionar. Lo hablamos tranquilamente y ha sido responsabilidad mía por su salud. No tengo miedo de perderle por esta decisión, tenemos una gran relación y no hay ningún problema”, expresó Thomas Tuchel.

Neymar PSG

El entrenador del PSG fue honesto al reconocer que se llevaron un punto ante Real Madrid, en su casa."Nos fue difícil encontrar espacios, tomar buenas decisiones, no jugamos rápido y estábamos sin la confianza necesaria para jugar allá. Nos demostraron ser el equipo que ganó tres Champions League.

Con este resultado el PSG se encuentra líder de su grupo con 13 unidades, mientras que el Real Madrid es su escolta con 8 puntos, ambos se encuentran practicamente dentro de a siguiente fase de la Liga de Campeones.