Las amargas lágrimas en las mejillas de Neymar terminaron de secarse. El brasileño quien se caracteriza por vivir con alegría ha tenido un despertar distinto al asimilar que uno de los trofeos más importantes de su carrera, la Copa América 2021, durmió en los brazos de Lionel Messi, uno de los amigos más importantes de su vida, pero eso no ha evitado que el argentino se lleve un fuerte calificativo del ’10′ del Scratch.

El brasileño tuvo que contener sus sollozos para saludar a todos sus rivales en el campo, en una muestra de valores deportivos, hasta que llegó a los brazos de su mejor amigo, Lionel Messi, y encontró consuelo en las palabras del más grande.

“Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije ‘fdp (hijo da pu...) me ganaste’”, dijo

Brasileño no puedo evitar expresar un insulto para graficar su momento frente a Messi (Instagram)

“Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER !!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP”, expresó el líder de la selección de Brasil.

Los grandes amigos tuvieron un episodio más distendido tras la final de la Copa América 2021, en el túnel del estadio Maracaná, que quedaría inmortalizado por las cadenas deportivas. En ese momento no hubo bronca y quedó claro el amor por el deportes y la amistad entre argentinos y brasileños.

TE PUEDE INTERESAR