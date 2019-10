Neymar: Así lo vaciló Mauro Icardi en Instagram por llevar este abrigo al  partido de PSG | VIDEO | FOTOS 

Neymar fue puesto la centro de las bromas y todo por una final cortesía de Mauro Icardi , quien parece ya completamente adaptado con el vestuario del PSG. El goleador argentino no pudo resistirse al ver el traje con el que llegó el brasileño hasta el vestuario del club tras la goleada 4-0 sobre Olympique de Marsella.



Neymar, a diferencia de otras ocasiones, esta vez acompañó al equipo en las tribunas. El atacante no puede volver aún a los entrenamientos con el equipo debido a una lesión muscular y desde las gradas aplaudió el doblete de Kylian Mbappé y Mauro Icardi.



Pero lo que nadie pudo dejar de comentar fue el atuendo de Neymar, en el Parque de los Príncipes: Un abrigo de paño grueso en color camel, con líneas en cuadrícula rojas y negras, que no pasaron desapercibido en las redes sociales y burlas entre sus compañeros de PSG en el vestuario.



PSG vs Marsella: Segundo Gol de Icardi (Video: ESPN)

A las bromas que ya se publicaban en Instagram se sumó

Mauro Icardi y le lanzó: “Te trajiste la manta de casa”, le escribió y Neymar no tardó en responder “Hace frío hermano".



Neymar ya está a la espera de volver a los entrenamientos la próxima semana, tras superar una lesión en el bicep femoral que lo alejó de los partidos de la Champions League y recién volvería para los últimos duelos antes de la pausa de invierno.