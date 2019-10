Neymar viviría breve romance con la novia de cantante Maluma en París | VIDEO | FOTOS

La canción felices los cuatro ya no le parece tan linda al cantante colombiano, Maluma , quien se ha enterado por los programas del corazón que su novia, la DJ y modelo cubano-croata, Natalia Barulich, tendría un 'affaire' con el brasileño Neymar , la estrella del PSG.



Natalia Barulich se encuentra en París desde los últimos días de setiembre, para cumplir compromisos comerciales. Ambos no han tenido problemas en regalarse 'likes' en redes sociales y después han coincidido en diversos eventos donde la novia de Maluma fue contratada para poner música.



Una fotografía de la modelo californiana con Neymar despertó la duda en los hombres de prensa, quienes se preguntan si la DJ sigue siendo la pareja sentimental de Maluma quien no se encuentra en París y sería el brasileño quien estaría haciendo de anfitrión de la modelo, más ahora que tiene tiempo libre producto de una lesión muscular que lo tendrá lejos de los entrenamientos por un mes.



Novia de Maluma seria el nuevo romance de Neymar según prensa de Brasil

Según medios de comunicación brasileños, la modelo tendría una relación con el jugador del PSG, mientras que Natalia Barulich no se ha manifestado al respecto y solo ha colocado sus fotos en Paris con diversos outfits "Eres hermosa Naty", "¡La rompe!", "¡Qué piernas! Ese vestido te sienta genial", "La más linda de todas", "La perfección misma", "Malu, de cabeza en ese puente a poner el candado", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en la web de la novia de Maluma.



Neymar no ha tenido una relación formal desde su ruptura con la actriz Bruna Marquezine y ha sido relacionado con algunas modelos, una campeona de Skate, además de la cantante Anita con quien se dio un beso en el Carnaval de Río 2019.