Neymar: Zinedine Zidane se refirió a su posible fichaje con Real Madrid ¿Elogio, guiño o descarte? [VIDEO]

El entrenador del Real Madrid , Zinedine Zidane , expresó su admiración por el delantero del PSG Neymar en medio de continuas noticias en medios españoles sobre un futuro intento por llevar al brasileño al Bernabéu.



Consultado sobre Neymar en una conferencia de prensa de cara al partido de liga del Real Madrid con el Deportivo de La Coruña el domingo, Zinedine Zidane dijo: "No hablo de jugadores que no están conmigo. Neymar le encanta a todo el planeta del fútbol porque es un gran jugador".



PSG, que se enfrentará al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, arrebató Neymar al Barcelona en agosto pasado con un fichaje récord de 222 millones de euros. Y a pesar de algunas actuaciones impresionantes, ha proyectado cierta infelicidad en ocasiones.



Neymar anotó cuatro goles en la paliza por 8-0 al Dijon el miércoles, pero fue abucheado por los aficionados del PSG por no permitirle a su compañero de equipo Edinson Cavani lanzar un penal que hubiera convertido al uruguayo en el máximo goleador del club por delante de Zlatan Ibrahimovic.

Neymar: Zinedine Zidane se refirió a su posible fichaje con Real Madrid

Real Madrid intentó fichar a Neymar cuando estaba en el brasileño Santos, pero el Barcelona se hizo con su firma. El mes pasado el presidente del club madrileño, Florentino Pérez, hizo un guiño al brasileño para que se una al 12 veces campeón de Europa.



" Neymar tendría más opciones de ganar el Balón de Oro en el Real Madrid", dijo en una entrevista con la emisora Cadena Ser. "Real Madrid es un club que da lo que necesita a un gran jugador. Todo el mundo sabe que yo quise ficharle", añadió Pérez.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.