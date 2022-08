New England Patriots vs New York Giants EN VIVO vía NFL Network ONLINE se enfrentan este jueves 11 de agosto en el Gillette Stadium por la semana 1 de la pretemporada de NFL 2022. Te contamos todos los detalles de este partido, en lo que será una nueva edición de una de las mayores rivalidades de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos.

Los Patriots afrontan este partido tras un buen rendimiento en la temporada 2021, en donde fueron eliminados en la ronda de comodines por parte de los Buffalo Bills. El equipo de Bill Belichick apunta a consolidarse más este año, con Mac Jones a la cabeza del equipo.

Al frente se encuentran los Giants, que tuvo una irregular temporada luego de quedar en el último puesto de la NFC Este, siendo duramente criticados por sus hinchas dado a la poca efectividad de sus estrategias.

Patriots vs Giants: últimos cinco resultados

29/8/2021 New York Giants 20-22 New England Patriots

10/10/2019 New England Patriots 35-14 New York Giants

29/8/2019 New England Patriots 29-31 New York Giants

30/8/2018 New York Giants 12-17 New England Patriots

31/8/2017 New England Patriots 38-40 New York Giants

¿A qué hora juegan Patriots vs Giants EN VIVO en pretemporada de NFL?

Estados Unidos (Los Ángeles) - 3:00 p.m.

México – 6:00 p.m.

Perú – 6:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) - 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (del viernes 12 de agosto)

¿Cómo ver Patriots vs Giants en vivo en pretemporada de NFL?

El New England Patriots vs New York Giants podrá ser visto en Estados Unidos por medio de las cadenas NBC. Además, podrá ser visto vía streaming a través de NFL Network.