Nicolás Pacheco no pudo clasificar a la siguiente etapa en la disciplina de tiro, modalidad skeet masculino. El peruano quedó eliminado de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras acceder junto a otros cinco competidores a un desempate.

“Por decisión del juez me quitaron un plato. No me voy a meter a discutir sobre la decisión del juez. A veces nos toca esas cosas, juega para uno y otra en contra”, indicó Nicolás Pacheco.

Terminada su participación, el peruano se despidió de la competencia: “Dejé hasta lo que no tenía en la cancha, ha sido la competencia más difícil de mi vida. Solo me queda gradecer a todos los que me apoyaron en este camino, a todos los peruanos. Les pido disculpas. Dejé todo en la cancha para luchar por esa medalla olímpica, que es mi sueño”.

Pacheco representó al Perú en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde terminó en el puesto 32 en la modalidad skeet. Logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La delegación nacional es hasta el momento la más numerosa del siglo XXI, superando los 29 atletas que fueron a Río 2016, destacando que las clasificaciones son individuales y no en deportes colectivos.

La delegación de deportistas peruanos está conformada por 19 hombres y 16 mujeres. A continuación, los perfiles de nuestros 35 guerreros olímpicos.