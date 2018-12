Nilson Loyola: Goiás de Brasil anunció oficialmente el fichaje del jugador peruano

O lateral esquerdo Nilson Loyola é o novo reforço do Goiás! O peruano de 24 anos, vem do Melgar - PER, e, em 2018, disputou a Copa do Mundo da Rússia pela seleção peruana. Bienvenido, Loyola! 💚🇳🇬🇵🇪 pic.twitter.com/seWKnUegQO