Niña campeona de ajedrez pide ayuda para viajar y representar al Perú | VIDEO

Nievevska Torres es una niña de ocho años y se ha convertido en una de las mejores ajedrecistas del mundo categoría Sub 7. Actualmente ocupa el puesto 12 a nivel global, el tercero en Sudamérica y el primero en Perú.



Esta pequeña campeona de ajedrez y sus padres están solicitando ayuda para viajar a Chile y representar al Perú en el torneo panamericano de Ajedrez. Pero lamentablemente no cuenta con el apoyo que merece para poder seguir destacándose en esta actividad deportiva.



Luego de diversas actividades han logrado conseguir los pasajes, pero eso aún no es suficiente, ya que necesita por lo menos unos 600 dólares para su estadía en Chile que será del 20 al 29 de julio.



Si usted desea apoyarla puede depositar a la cuenta BCP 191-392-661-390-65 o llamar al teléfono 972 409 875 y contactar a sus padres para apoyarlos y la pequeña Nievevska Torres pueda cumplir el sueño de representar a nuestro país en este torneo Panamericano.