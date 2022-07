Tras la salida definitiva de Juan Carlos Oblitas de la Videna, Nolberto Solano reapareció en la Federación Peruana de Fútbol y tras compartir breves minutos con Agustín Lozano, el hombre de confianza de Ricardo Gareca, decidió apoyar con una frase la posibilidad que un viejo compañero para ponerse el buzo de la selección peruana como Juan Reynoso liderando la lista de técnicos nacionales.

El popular ‘Ñol’ no evitó el contacto con la prensa y lamentó el alejamiento de Oblitas de su puesto dirigencial en la FPF. “ Juan Carlos tenía la ilusión de seguir trabajando con todos para seguir este proyecto que se inició hace siete años, pero si la federación ha visto que de repente no tuvo un resultado, hay que respetar ”, dijo el exasistente del ‘Tigre’.

El entrenador estuvo observando el amistoso entre Perú y Paraguay Sub 17 junto a Agustín Lozano, y a su salida de la Videna comentó sobre la nacionalidad del posible reemplazante de Ricardo Gareca. “ Está Juan, Mosquera, Chemo, hay muchos técnicos con experiencia, pero es un tema de la FPF tomar la decisión. Somos muy ‘extranjeritis’ en general, hay que empezar a valorarnos, me llenaría de orgullo que algún peruano continúe todo esto, para que nos den un poco de peso al técnico nacional ”, comentó.

Ñol adelanta su despedida de la Bidena: “Nadie me dijo nada”

En cuanto a su futuro el ‘Maestrito’ reconoce que puede seguir el mismo destino que sus superiores en la Videna, ya que pese a estar junto al titular de la FPF no le dijo nada sobre su contrato. “ ¿Sobre quedarme? hasta ahora nadie habló conmigo. Primero hablaron con la cabeza, con Ricardo (Gareca), luego Juan Carlos (Oblitas), hasta donde vemos no podido llegar a un dialogo. A mí nadie me dijo nada , así que simplemente me queda palabras de agradecimiento a la federación ”, agregó el asistente de Gareca.

‘Ñol’ también reconoció a Juan Carlos Oblitas su apoyo para ganarse un espacio en el exitoso grupo que clasificó a Rusia 2018. “ Gracias a Juan Carlos, le tengo un cariño, me gané un respecto con Ricardo, con todo el comando técnico, por eso pudimos continuar luego de haber clasificado, por ese me he mantenido siete años con todos ellos. Ahora solo mirar para lo que me depara el futuro ”, finalizó.

Juan Carlos Oblitas publicó un comunicado anunciando su alejamiento de la FPF y donde también reconoció su intención de seguir trabajando en favor de la selección peruana, sin embargó reconoció que no encontró reciprocidad de parte del presidente de la institución, Agustín Lozano, quien hoy jugó fulbito en la Videna y luego observó el amistoso Peru vs Paraguay, sin pronunciarse sobre la información de su director deportivo.