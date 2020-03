Magaly Medina fue crítica con los exfutbolistas Nolberto Solano y Pablo Zegarra, por no acatar el aislamiento social durante el Estado de Emergencia y se preguntó porque no se quedaron detenidos en la comisaría de La Molina, tras ser intervenido por la policía en una reunión en la casa de una vecina.

“Yo si me asombro. No entiendo porque se les dejó salir tan alegremente de la comisaría, no es así. 'El (Nolberto Solano) dice que yo estoy haciendo alharaca, pero la policía trepó a la casa”, afirmó Magaly Medina.





(Ampliación en breve)