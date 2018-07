Nolberto Solano piensa en reemplazar a Ricardo Gareca: "No tengo temor, he madurado"

Nolberto Solano confesó que podría ser el próximo entrenador de la selección peruana tras una posible negativa de renovación de Ricardo Gareca . Ante esta posibilidad, el popular 'Maestrito' no tendría ningún inconveniente en sentarse en el banco de la bicolor.



En una entrevista al diario El Bocón , Nolberto Solano , aclaró su situación en la actualidad y dejó la puerta abierta ante un posible importante desafío. Además, fue enfático en la gran tarea realizada por el 'Tigre' Gareca .



"Es algo que uno lo va pensando, aunque la exigencia no es fácil, la vara está muy alta para cualquiera que asuma esta selección en caso de que Ricardo se vaya. Yo no tengo temor a nada y la experiencia que he tenido junto a él en Rusia ha sido muy buena, me enseñó a madurar muchísimo".

Nolberto Solano tiene experiencia como entrenador en los clubes de Universitario de Deportes y José Gálvez de Chimbote. El 'Ñol' dejó en claro que su mayor deseo es que Ricardo Gareca continúe al mando de la selección nacional.



"Así como Ricardo se ha tomado un tiempo para pensar, lo tendría que hacer porque en mi entusiasmo te podría decir que sí, pero hay que pensar en el futuro. Conociendo a este grupo no hay tanto que cambiar, pero ojalá que Ricardo vuelva y se quede a trabajar con nosotros", señaló.



Por el momento, se tendrá que esperar que Ricardo Gareca conteste la propuesta de renovación al mando de la selección peruana. Recordemos que, hace unos días, el argentino aclaró que era un entrenador libre y que iba tomarse un tiempo para responder la propuesta de continuidad a la Federación Peruana de Fútbol.