En un lugar en silencio, Nolberto Solano hizo más bulla que una trompeta. En un sitio con reglas, ‘Ñol’ decidió saltárselas. Porque si en sus tiempos de jugador cobraba las faltas de manera brillante, ahora le tocó cometer una muy grande al ser detenido por violar el aislamiento social en el país debido al coronavirus.

La noche del jueves, el asistente técnico de Ricardo Gareca y Pablo Zegarra, entrenador del Atlético Grau, participaron en una reunión en una casa de La Molina, pese a la cuarentena establecida. La Policía acudió al lugar alertada por los vecinos, escaló los muros de la casa y allanó el inmueble.

Solano y Zegarra, quienes junto a otras personas estaban reunidos desde las 2 de la tarde, fueron conducidos junto al hijo menor de ‘Ñol’ y el dueño de la casa a la comisaría del sector. Lo increíble vino después con las declaraciones del ex Boca Juniors. “Los que no se pueden juntar son los que están infectados. No había bulla, hemos solo departido y alguien se quejó por un parlante de medio metro”, dijo Solano, quien ‘ninguneó’ al periodista Jaime Chincha que lo entrevistó. “No te victimices. A ti no te ven, a ti no te conocen. No busquen generar más alarmas en un problema que lo sabemos todos”, afirmó.

Se supo que la Federación le bajó el dedo a ‘Ñol’ y en las próximas horas se hará oficial su salida del comando técnico de Ricardo Gareca. Ayer, integrantes de la Federación tuvieron una teleconferencia para tratar el tema. A pesar de la defensa de Juan Carlos Oblitas, el ‘Tigre’ quedó muy molesto con su accionar ante un tema social tan delicado para el país.

Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron intervenidos por la Policía Nacional

TE PIDO PERDÓN

En carta abierta, Solano pidió disculpas por haber desacatado las normas impuestas por el gobierno, admite el error que cometió y asumirá las consecuencias de sus actos. “Así como alguna vez hice feliz a mucha gente... también puedo ser capaz de cometer errores. Espero que esto sirva como contraejemplo de lo que ningún peruano debe hacer en esta cuarentena”, es parte de la misiva de Solano.