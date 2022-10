La mala racha de Paolo Guerrero en Brasil y su preocupante ‘sequía’ de goles en el Brasileirao con la camiseta de Avaí FC, tiene nombre y apellido: Ana Paula Consorte. Así lo ha señalado el ‘Maestro esotérico Teo’, quien asegura que la energía de la bailarina afecta negativamente al ‘Depredador’, quien este fin de semana ha sumado su décimo partido sin poder anotar un gol desde su regreso a Brasil.

El Maestro Teo, quien advirtió que Jefferson Farfán habría sufrido un embrujo de ‘magia negra’, ahora expone que la actual pareja de Paolo Guerrero estaría limitando su buena fortuna y afectado su producción goleadora a todo nivel.

“ Yo siento ahorita que Paolo Guerrero está enamorado, pero atraviesa una mala racha, tiene un kharma sentimental y lo digo. Él está enamorado, ilusionado, pero recuerda existen amores buenos, pero también negativos, khármicos ”, expresó el vidente en ‘El Deportivo’ de ATV.

Vidente comenta situación sentimental de Paolo Guerrero (Video: ATV)

Teo sobre Paolo Guerrero: “Alondra era su amuleto”

Esta afirmación del esotérico despertó la curiodsidad del conductor del prigrama, ‘Paco’ Bazán quien le preguntó si estaba seguro que la razón de esta mala fortuna del jugador se debía a la bailarina brasileña y su respuesta fue categórica. “¡Sí completamente!”, dijo.

“ A Paolo Guerrero, según lo que yo puedo ver, y según las cartas, es que hay un Karma que lo afecta, Alondra era su amuleto, ella era su buena suerte, su motivación ”, expresó el tarotista en ATV

El exarquero se animó a cuestionar la sentencia del vidente y con pruebas sobre la mesa. “ Pero cómo va a ser su amuleto ‘Alondra’, si estuvo lesionado diez meses ”, dijo el conductor desde su espacio televisivo y el vidente contestó. “Ella le sumó mucho más a su vda”.

Paolo Guerrero recibe consejos a mala racha

En medio de esta realidad. ‘Teo’ le recomendó algunas recetas caseras. “ Lo p rimero que debería hacer Paolo es bañarse con jabón de ruda. No solo se lo digo por él, sino a todos sus seguidores . Esto sirve para despojarte de energía negativas, de las malas rachas, para las personas que están pasando por estos problemas y sobre todo en tiempos de renovación”, dijo.

Pero si el primer método no funciona siempre hay una segunda opción. “ Si la cosas no te están saliendo a tu favor, si el dinero no te dura en las manos, si el emprendimiento no florece y no trae fortuna, la salida es poner bajo la almohada una tijera para cortar lazos de negatividad ”, apunto´el vidente.

También dejó una última herramienta para librarlo de la mala fortuna “ Hay que lavarse con agua con sal cada vez que regrese del trabajo, para cortar con toda la energía negativa que cargas durante el día ”, recomendó.

“Paolo Guerrero y Alondra Garcia va a regresar”

El terminar su relación actual no parece una opción para el ‘Depredador’. “ En esta etapa de la vida de Paolo, Alondra estaba ciento por ciento enamorada bien enamorada, en el caso de Paolo Guerrero él no estaba enamorado ”, reveló.

Sin embargo, las cartas expresarían algo inesperado, pues Teo afirmó que el amorío del ‘Depredador’ solo sería efímero, pues el jugador volvería a escuchar la voz de su corazón. “ Alondra está sola, tiene pretendientes, pero lo que yo puedo indicar es que después de un tiempo, ellos regresarán. Van a regresar ”, decretó el vidente.