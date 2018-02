Fue la número uno del tenis mundial y este gigoló la llevó a la ruina [FOTOS y VIDEO]

La española Arantxa Sánchez Vicario, exnúmero uno del tenis mundial, vive una verdadera pesadilla y todos aseguran que su calvario empezó cuando decidió darle el 'Sí, acepto' a Josep Santacana, un 12 de septiembre del 2008. Hoy la reina del Roland Garros atraviesa un duro proceso de divorcio, la posible pérdida de la custodia de sus hijos y una petición de cárcel por una deuda millonaria.



Arantxa Sánchez Vicario, una de las mujeres que revolucionó el mundo del tenis, nunca tomó en cuenta las advertencias de su familia, cegada por el amor, fue contra ellos y se aferró a quien pensaba que era el amor de su vida. El cazafortunas que se casó con la campeona de Wimbledon y Roland Garros se llevó todo. Se fue a vivir con su nueva novia y se hizo de todo el patrimonio de la que fue en su momento, la mejor deportista de España.



Los padres de Arantxa Sánchez Vicario siempre dudaron de Josep Santacana y pidieron a un detective que lo investigue. El resultado fueron deudas y problemas judiciales para el español. Pero la estrella del tenis español ya había tomado la decisión de casarse.



La campeona de Roland Garros publicó una biografía (2012) en la que denunció la mala gestión de sus padres con las ganancias obtenidas a lo largo de su carrera deportiva. Luego la familia entregó dos casas a Josep Santacana para evitar el escándalo en un nuevo juicio. El gigoló había tomado el poder de todo el patrimonio de la tenista.



La muerte de su padre, se convirtió en un hecho dramático. Cuando Arantxa llegó a Barcelona, junto a su marido, para acudir al velatorio. Su familia, encabezada por su hermano Javier, le negó el paso. "No puedo despedirme de mi padre porque no me dejan. Mis hermanos me han vetado", dijo a una revista española.



En el 2016, pasó lo que sus padres le habían advertido durante años. El misterioso empresario le pidió el divorcio, y la custodia de sus hijos, Arantxa de 9 y Leo de 7, afirmando que Sánchez Vicario no está en condiciones psicológicas para cuidarlos.



Pero eso no era lo peor. El diario La Vanguardia, dio a conocer la petición de prisión preventiva por nueve millones de dólares que la estrella del tenis español adeuda al Banco de Luxemburgo. Algo que el abogado de la deportista, Emilio Zegri, reconoció a la agencia Gtres.