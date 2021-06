La campeona de NXT Raquel González retuvo su título al derrotar a Ember Moon, en el evento de WWE NXT Take Over: In Your House. La luchadora de raíces latinas recibió la ayuda de Dakota Kai para no ser derrotada, pero pudo lograr la victoria, tras sacar fuerzas de flaqueza.

Moon logró aplicar su movimiento Eclipse y estuvo a punto de llevarse el triunfo; pero Dakota Kai apareció en escenas y colocó una pierna de González en la cuerda, para así evitar la cuenta de tres.

Ember intentó aplicar su movimiento final; pero González logró atraparla con su Powerbomb, para quedarse con la victoria por la cuenta de tres y quedarse con su cinturón.

ENTREVISTA PREVIA CON RAQUEL GONZÁLEZ

TROME | Entrevista a Raquel González, campeona NXT (Difusión WWE)

RESULTADOS NXT TAKE OVER IN YOUR HOUSE

Karrion Kross retuvo el título de NXT en una ‘Fatal 5 way’ frente a Kyle O’Reilly vs. Adam Cole vs. Johnny Gargano vs. Pete Dunne

Kyle O’Reilly vs. Adam Cole vs. Johnny Gargano vs. Pete Dunne Raquel González venció a Ember Moon

LA Knight derrotó a Cameron Grimes en una lucha de escaleras por el campeonato del ‘Millón de dólares’

Xia Li venció a Mercedes Martínez

Bronson Reed y MSK vencieron a Legado del Fantasma por los títulos de Norteamérica y en parejas de NXT