'O11CE': Protagonistas de la serie de Disney XD revelan detalles de la nueva temporada | ENTREVISTA

'O11CE' (Once), la popular serie juvenil de Disney XD , estrena una nueva temporada cargada de acción, amistad e historias de superación. Tal y como 'Los supercampeones' marcaron época en la pantalla chica, esta producción argentina se ha consolidado como una alternativa importante en la pantalla chica para todos los apasionados por el deporte rey, el fútbol.

'O11CE' se estrenó en Latinoamérica y Europa en marzo de 2017 e inmediatamente conquistó a la audiencia de Disney XD gracias a su talentoso elenco internacional, sus historias emocionantes y escenas futbolísticas nunca antes vistas en producciones de ficción latinoamericanas.

La serie narra la historia de 'Gabo' (Mariano González), un joven futbolista de un pequeño pueblo de Argentina, llamado Álamo Seco que gracias a su talento con el balón ingresa al equipo de 'Los Halcones Dorados', en busca de lograr su sueño de convertirse en jugador profesional.

Trome conversó con Mariano González (Argentina), Sebastián Athié (México) y Luan Brum ( Brasil), quienes interpretan a 'Gabo', 'Lorenzo' y 'Dedé' en 'O11CE', para que nos revelen detalles de que se viene en esta nueva entrega.

"Está muy emocionante. La historia se pone muy dinámica porque entran personajes nuevos, salen otros personajes, pero la amistad siempre es la temática central. En ese sentido la historia sigue apuntando a que venga el éxito", cuenta muy emocionado Mariano González, al otro lado del hilo telefónico.

En esta nueva temporada, 'Gabo', 'Dedé' y los Halcones Dorados cuentan con una nueva 'camada' de jugadores. Juntos deberán enfrentar el desafío deportivo más exigente de todos: jugar el Mundial. 'Lorenzo', por su parte, se encontrará en un equipo rival.

Las diferentes personalidades de sus personajes son otro de los atractivos de 'O11CE'. 'Dedé', por ejemplo, es el carismático y 'aniñado' del equipo y está interpretado por el brasileño Luan Brum.

"Cuando Disney buscaba a un brasileño, quería un personaje divertido. El personaje de Dedé es exactamente eso. Cuando estaba en la cancha, los directores me pedían que siempre sonría, ‘Luan no te olvides de la sonrisa’, me repetían. Mi personaje está ahí para sonreir", añade Luan.

No solo la actuación es parte importante en 'O11CE'. El saber jugar al fútbol también fue un requisito necesario para que sus protagonistas consigan el papel, dada la cantidad de escenas que comparten con el balón.

"El fútbol es un deporte de unión y de compañerismo. Si bien es cierto a nosotros nos hicieron casting previo porque querían actores que jugaran al fútbol. Esa cercanía la vivimos igual, en lo personal soy una persona que le encanta competir. Es lo hermoso del deporte", añade 'Lorenzo', interpretado por Sebastián Athié.

MÁS DATOS:

En Latinoamérica, la serie fue vista por más de 47,4 millones de personas desde su estreno. Actualmente se emite también en más de 20 países de Europa, África y Asia y ha sido doblada a más de 16 idiomas.