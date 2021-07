Olivier Giroud acaba de llegar al AC Milan para firmar dos temporadas. El campeón del mundo ha pasado con éxito las pruebas médicas, ha recibido la bienvenida de una de las leyendas del club y Director Deportivo, Paolo Maldini, quien no ha tenido temor en entregarle una camiseta cargada de una ‘maldición’ que, en su momento, sufrió el delantero de la selección peruana, Gianluca Lapadula.

El goleador francés, pese a conocer la negativa racha de este número en el cuadro rossonero, ha pedido este dorsal con la intención de romper el ‘maleficio’ que, además de ‘Lapagol’, afectó a otros delanteros de talla mundial como Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Mattia Destro, André Silva, Fernando Torres, Luiz Adriano y Alexandre Pato.

El club siete veces campeones de Europa no ha visto brillar este número de camiseta desde que la vistió Filippo Inzaghi. Muchos hinchas de AC MIlan han pedido, desde las redes sociales del club, que no le entreguen ese dorsal, pues no es la mejor bienvenida para el campeón del mundo con Francia.

Gianluca Lapadula, quien fue fichado por casi 10 millones de euros, fue el jugador al que mejor le fue con esta camiseta, aunque no pudo llegar a los dos dígitos en su cuenta goleadora. El ítalo-peruano solo anotó 8 tantos en 23 partidos y a final de temporada fue trasferido al Génova.

“Olivier llega para sumar su experiencia y su capacidad goleadora. Es un campeón, no sólo con su selección, hizo grandes cosas con el Chelsea y conquistó la Liga de Campeones”, dijo Maldini sobre el delantero de 34 años, quien está dispuesto a ser la nueva estrella en San Siro.

TE PUEDE INTERESAR