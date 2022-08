Orlando City vs. New York City EN VIVO Star Plus ONLINE: se enfrentarán este domingo 28 de agosto desde las 6:30 p. m. (hora peruana) por la MLS. El partido también será transmitido por DAZN y Fox Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Exploria Stadium y el árbitro Chris Penso será el encargado de impartir justicia. Actualmente, los ‘Newyorkers’ están en el tercer lugar de la Conferencia Este, con 45 puntos; en tanto que ‘The Lions’ se ubican en la quinta casilla, sumando 36 unidades.

¿En qué canal ver partido Orlando City vs. New York City?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: DAZN

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Internacional: Bet365

México: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: DAZN

Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX Sports App, Foxsports.com, nycfc.com, FM 96.9 The Game, SiriusXM FC

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿A qué hora ver partido Orlando City vs. New York City?

Estados Unidos – 4.30 p. m. hora de Los Ángeles

México – 6.30 p. m.

Estados Unidos – 6.30 p. m. hora de Texas

Perú – 6.30 p. m.

Ecuador – 6.30 p. m.

Colombia – 6.30 p. m.

Estados Unidos – 7.30 p. m. hora de Miami

Bolivia – 7.30 p. m.

Chile – 7.30 p. m.

Paraguay – 7.30 p. m.

Venezuela – 7.30 p. m.

Uruguay – 8.30 p. m.

Argentina – 8.30 p. m.

Brasil – 8.30 p. m.

Inglaterra - 12.30 a. m. (lunes 29 de agosto)

España – 1.30 a. m. (lunes 29 de agosto)

Italia – 1.30 a. m. (lunes 29 de agosto)

Orlando City ha obtenido dos triunfos consecutivos recientemente, ambos en condición de visitante: ante New York Red Bulls (0-1) y Charlotte (1-2). Dichos resultados sirvieron para acabar con la seguidilla negativa de tres caídas al hilo, que alejaron al equipo de la punta de la tabla.

Debido a esas circunstancias, ‘The Lions’ solo aspiran a conseguir un pasaje a octavos de final de los playoffs, el cual asegurarán con una importante cantidad de victorias. Precisamente, la obligación es alcanzar los tres puntos en esta fecha para no salir de la zona de privilegio.

El principal goleador del club en la temporada es el austriaco Ercan Kara, quien lleva ocho celebraciones; mientras que el uruguayo Facundo Torres también ha sido relevante: registra cinco anotaciones y siete asistencias. De la misma forma, la presencia del peruano Pedro Gallese en el arco es vital.

Por su parte, New York City tiene sus últimas opciones de llegar a lo más alto de la Conferencia Este y ya no puede ceder más terreno. Los ‘Newyorkers’, que se consagraron campeones en el 2021, no han tenido mucha consistencia: vencieron 0-2 a Chicago Fire luego de tres derrotas seguidas (además de un empate).

El entrenador Nicholas Cushing trata de consolidar la estrategia para dejar al club en una buena ubicación de cara a la definición por la corona. Una de las principales bajas en las jornadas recientes ha sido el peruano Alexander Callens, quien se lesionó y su regreso todavía es una incógnita.

Orlando City vs. New York City: historial de partidos

Desde julio del 2018, los partidos Orlando City vs. New York City se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance favorable para los ‘Newyorkers’: ganaron tres veces y perdieron en una sola oportunidad. En ese lapso, hubo seis empates y ‘The Lions’ lograron imponerse en dos de esos cotejos a través de penales.

25-07-2021: New York City 5-0 Orlando City - MLS

08-05-2021: Orlando City 1-1 New York City - MLS

18-03-2021: Orlando City 2-3 New York City - Amistoso

21-11-2020: Orlando City 1-1 New York City (penales 6-5) - MLS

14-10-2020: Orlando City 1-1 New York City - MLS

14-07-2020: New York City 1-3 Orlando City - MLS

10-07-2019: Orlando City 1-1 New York City (penales 5-4) - US Open Cup

27-04-2019: New York City 1-1 Orlando City - MLS

02-03-2019: Orlando City 2-2 New York City - MLS

26-07-2018: Orlando City 0-2 New York City - MLS