Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

El tiempo no se detiene. El muchachito de la pierna fuerte es hoy un señor que va tranquilo por la vida. Cosecha lo que sembró y es un mundialista al que todos le rinden respeto. Orlando de la Torre, reconocido por ser un valiente en el campo, sigue siendo el ‘Chito’ que todo un pueblo quiere. Medio siglo después del Mundial de México ‘70, donde nuestro balompié consiguió el primer triunfo en una Copa del Mundo de su historia (inolvidable 3-2 ante Bulgaria), él nos narra pasajes íntimos de ese día glorioso.

‘Chito’,el 2 de junio se cumplieron 50 años del ‘Chumpigolazo’...

Ha pasado mucho tiempo y aún recuerdo los detalles de ese partido y los goles.

¿Es cierto que ibas a patear el tiro libre?

Cuando el árbitro cobró la falta contra Hugo Sotil, me animé y ‘Chumpi’ me comentó: ‘Compadre, déjamela a mí’.

¿Hiciste caso?

Menos mal, de repente yo la cag…

Cuando entraste a la cancha y viste a los búlgaros, ¿qué pensaste?

¿Quiénes son estos mormones? Ja,ja,ja.

¿En serio?

Es que a ese tipo de gringos solo los había visto por películas.

¿Eran grandazos?

El más chato de ellos era más alto que todos nosotros.

¿Te ‘palteaste’?

Pensé y dije: ‘En cada córner, me olvido de la pelota y los piso para que no salten’.

¿De verdad?

Si quería ganarles de cabezazo, era imposible. Eran muy altos.

Perú saltó a la cancha del Maracaná con Ottorino Sartor, Pedro González, Orlando De la Torre, Héctor Chumpitaz, Javier González, Ramón Mifflin, Teófilo Cubillas, Julio Baylón, Perico León, Enrique Casaretto y Alberto Gallardo como titulares. (Archivo El Comercio)

¿La noche previa dormiste tranquilo?

Saltaba en la cama, pensando en el debut.

¿No podías conciliar el sueño?

Estaba inquieto, me movía de un lado a otro.

¿Con quién dormías?

Con ‘Lucho’ Rubiños.

¿A pedido tuyo?

A pedido de él. Así como cuidaba que no le hagan goles, quería que haga lo mismo mientras dormía.

¿Sentiste nervios?

Sí y no tengo temor en reconocerlo. Pero me sobrepuse y jugué como en el Perú.

¿Marca de chimpunes?

Mayuri, con un cuerito en la punta que tenía unos clavitos.

¿Se salió alguno de ellos?

Cuando dejé la pierna, raspé a los colorados con esos clavos.

De ese partido no solo se habla de la hazaña del triunfo, también de un terremoto previo...

Nos enteramos que en Perú se había producido un sismo y todos pensamos lo peor.

Para que las nuevas generaciones entiendan, ¿no podían comunicarse con nadie?

No, y por eso, sin noticias exactas o precisas, entramos al campo.

¿Se podía jugar?

Estábamos con la cabeza en otro lado, pensando en los nuestros y los goles llegaban. Empezamos perdiendo 2-0.

¿Guapeaste?

Entrando al vestuario empecé: ‘¿Qué pasa carajo? Desahueven... Si alguno de los muertos es un familiar, el mejor homenaje es sacarnos la m... por ellos’.

¡Tremendas palabras!

Y lo que nos dijo ‘Didi’: ‘El país está triste con lo que ha pasado y ustedes tienen la posibilidad de alegrar a su pueblo’.

Orlando La Torre. (Foto: captura de la FIFA)

De esa delantera, recién se nos fue ‘Perico’ León...

Extraordinario jugador.

¿Lo ‘ajustaste’?

Una vez, en un Cristal-Alianza, empezamos a darnos en el campo. Ese zambo era muy fuerte.

¿Cómo acabó?

De tanto golpe, decidimos seguir la bronca en la calle.

¿Dónde se citaron?

En la iglesia que está a media cuadra del Estadio Nacional.

Dos ‘pesos pesados’...

Me duché rápido y me fui solito. Pasaron 10 minutos y no llegaba, 15 y nada.

¿‘Aflojó’ Pedro Pablo?

No, porque en eso lo vi venir a lo lejos. Lo medí y se le veía grandazo y yo ya pensaba más y más si valía la pena pelear.

¿Fuiste al ‘arreglo’?

Me dije: ‘Lo que venga, no siempre se puede ganar’.

¿Y cómo acabó?

Cuando estuvo a menos de 5 metros, me habló fuerte: ‘Oe ‘Chito’, no vamos a estar peleando por cosas del partido. Esto lo arreglamos con dos cervezas’.

¿En qué acabó?

En una gran borrachera ja,ja,ja.

Gracias maestro...

A ‘Trome’, el diario del cual ya tengo acciones, porque lo compro desde que nacieron.

