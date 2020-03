Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

El barrio de Los Pilares tiene un hijo ilustre: Óscar Arizaga. Nacido en el Callao, estudió en el ‘2 de Mayo’ y de su mano, el Atlético Chalaco clasificó por primera y única vez a la Copa Libertadores. Fue llamado para el Mundial de España 1982 y allí inscribió su nombre en la historia.

¿Estás respetando el toque de queda?

Por supuesto, ¡para qué voy a salir!

¿No te pican los pies?

Estoy recontramisio, no tengo nada que hacer en la vía pública.

¿Cuál es tu récord ‘encerrado’?

Cuarentinueve días concentrado en la gira a los tres continentes con ‘Tim’ (técnico de la selección).

¿Estabas desesperado?

Allí se conoció quién era quien.

¿Por qué lo dices?

Es que José Velásquez se creía presidente de Uganda.

¿Tan botado era?

Sí. En la mesa no sabía comportarse...

¿Qué hacía?

Se creía árabe. Después de almorzar, eructaba delante de sus compañeros de mesa.

¿Es cierto que muchos se sentaban en el comedor y no sabían que cubierto agarrar?

Chapaban la servilleta que te dan para las manos y se secaban el sudor.

¿Tú sabías elegir tu cubierto?

Por supuesto, mi papá me había enseñado.

¿En casa sigues manteniendo esa costumbre?

Agarro el pollo con la mano y lo desaparezco.

¿Es verdad que Julio César Uribe te ganó en un concurso de baile que hicieron entre los mundialistas de España 82?

Solo me supera en billete y por agrandado.¡Guarda ahí...!Él es de Barrios Altos, donde lo más conocido es ‘5 Esquinas’, pero en el Callao está el ritmo. Que no hable más.

¿Uribe o Teófilo Cubillas?

Los dos disputan la camiseta ‘10’ en la historia de nuestro fútbol, pero como persona, sin discusión, el ‘Diamante’ de lejos.

¿Un antipático de esa selección?

El ‘Verdugo de La Bombonera’.

¿Qué te hizo?

Mi primera convocatoria fue en 1980 para jugar ante Uruguay, celebrando los 50 años que cumplía el estadio ‘Centenario’...

¿Qué ocurrió?

Empecé a meter tabazos y se me acercó ‘Cachito’ (Oswaldo Ramírez) y me dijo: ‘Oye, acá no vas a venir a jugar como en tu equipo...’.

Imagino que te quedaste callado, él era un histórico...

Le respondí: ‘Vete de acá que ahorita les saco la c... de su m... a ti y a todos estos de celeste’. Se fue calladito.

¿El delantero más difícil de marcar?

Percy ‘Trucha’ Rojas. Era de fierro. Le pegabas y seguía para adelante.

¿Otro?

Juan Carlos Oblitas, muy rápido. Como no lo podía parar, en un mano a mano me olvidé de sus piernas y de la pelota, y le metí los dedos a los ojos. Sus lentes de contacto salieron volando.

¿Una anécdota internacional?

Con mi equipo (Atlético Chalaco) jugamos la Libertadores y concentramos en un hotel del centro de Buenos Aires...

¿Qué pasó?

Llegó la cantante Raffaella Carrá y sus bailarines...

Toda una celebridad de esa época...

Esa noche, después de cenar, encontramos en el lobby a los muchachos (bailarines) de la cantante. Vieron a mis compañeros, estaban emocionados y les hacían ojitos...

¿Qué hiciste?

Marcaba la situación. Cuando se juntaron todos, los italianos se emocionaron y pidieron dos botellas de whisky. Aproveché que estaban entretenidos y me llevé el trago a mi cuarto.

Hoy te veo elegante...

Es ropa italiana, tengo varios ternos, pero solo me disfrazo en ocasiones especiales

¿Cómo cuáles?

Mi cumpleaños, el de mi viejita o cuando viene el ‘Trome’ a entrevistarme. Gracias al diario por acordarse de nosotros.