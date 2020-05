Óscar de la Hoya, uno de los mejores boxeadores de los últimos años, tuvo palabras de respeto para el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor. “Adoro lo que Conor McGregor hace en el octágono, lo respeto y lo veo todo el tiempo”.

Sin embargo, también mencionó que no sería rival para él en un ring de boxeo: “No me duraría dos rounds porque una de mis características es que siempre salía a matar. En un ring de boxeo la historia es totalmente diferente”, mencionó en entrevista al podcast “State of Combat”.

Óscar de la Hoya de origen mexicano, tuvo su última pelea el año 2008 ante Manny Pacquiao. El púgil perdió por nocaut ante el filipino, que brillaba por esos años gracias a su velocidad y su fuerte golpe de izquierda.

Conor McGregor ya probó suerte en un ring de boxeo. Como se recuerda, enfrentó al invicto Floyd Mayweather, cayendo por nocaut en el décimo asalto. Más allá de la dura derrota, Conor se llevó más de 100 millones de dólares.

Óscar de la Hoya quiere organizar una pelea de Conor McGregor con Golden Boy Promotions. (Agencias)

