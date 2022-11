El conductor de América Deportes, Óscar del Portal, dio por superado totalmente el escándaloso del ampay del que fue protagonista junto a Aldo Miyashiro en el programa ‘Magaly TV La Firme’. El exfutbolista, a diferencia del popular ‘Chino’, consiguió el perdón de su esposa y ahora vuelve a las canchas en un campeonato de Fútbol 7.

El exjugaor convocó a una conferencia de prensa para anunciar el inicio del Torneo Clausura de la Superliga Stars de Fútbol 7 donde será uno de los participantes con el equipo de ‘Once Machos’ el mismo equipo de Aldo Miyashiro y donde eran asistidos por las ‘incondicionales’ amigas Fiorella Méndez y Fiorella Rétiz.

“ Sí voy a jugar ”, respondió el exjugador a Gino Bonatti quien se encargó de ser el moderador de esta conferencia de prensa junto al mundialista Ramón Quiroga, relator y comentarista de este torneo que ahora contará con 8 equipos.

Óscar del Portal regresa a las 'pichangas' después de ampay (Willax TV)

“No le conviene declarar por todo lo que vivió”

“ La felicidad llegó a tu casita, te hemos visto en la clínica, feliz por el nuevo integrante de tu familia qué tienes que decir ”, preguntó el reportero de ‘Amor y Fuego’, pero el comunicador solo pudo responder. “ No puedo declarar por contrato ustedes saben, hermano ”.

“Es la mejor salida que le ha tocado decir para no responder sobre Fiorella Méndez, porque no es una persona tan mediática. No creo que a Erick Osores le pongas un micrófono y te diga lo mismo. Lo que pasa es que, por lo que él vivió le conviene decir que no puede declarar. No creo que América le haya dicho ‘no declares’”, dijo Gigi Mitre sobre las excusas del exjugador cervecero.

Fiorella Retíz también regresó a las canchas

La que también ha vuelto a las canchas ha sido Fiorella Retiz, la protagonista del ampay junto a Aldo Miyashiro en la casa de Óscar del Portal, donde se reunieron después de jugar una pichanga con ‘Once Machos’. La reportera fue captada por las ‘ratujas’ de Instarándula nuevamente en un partido de fútbol y se encargaría de la asociación de exfutbolistas que la integran Juan Manuel Vargas, Juan ‘Chiquito’ Flores y José Puma carranza entre otros participante de la Copa Leyendas del Fútbol 7.