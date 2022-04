El ampay de Óscar del Portal y Aldo Miyashiro sigue trayendo cola y esta vez fue el noticiero matutino Primera Edición el que se vio afectado, pues este jueves la ausencia del exfutbolista se hizo más evidente, debido a que el periodista deportivo, Erick Osores, quien debía reemplazarlo nunca llegó y la producción tuvo que cancelar el bloque América Deportes de la pauta.

Los televidentes de Primera Edición esperaban que Óscar del Portal aprovechara el espacio en el noticiero matutino para hacer una declaración pública, como la hizo la noche del miércoles, Aldo Miyashiro en su programa la ‘Banda del Chino’, pero el ex jugador sumó su segundo día sin aparecer en el espacio informativo.

Hoy las consecuencias del escandaloso ampay sí interfirieron en el trabajo de sus compañeros, quienes no pudieron presentar el contendido deportivo que habían trabajado, debido a que no hubo un conductor que se haga cargo del bloque deportivo, como lo había hecho Erick Osores, quien no pudo acudir por otro compromiso impostergable.

Óscar del Portal habría viajado a Punta Cana

Desde la producción del noticiero trascendió que Óscar del Portal habría pedido licencia, tanto en el noticiero Primera Edición, como en el programa deportivo Fútbol en América, para poder viajar a Punta Cana, donde se encuentra su esposa, junto a sus hijos, y atender el complicado momento después de ser expuesto por Magaly Medina haciendo pasar la noche en la casa de su esposa a la productora Fiorella Méndez.

Óscar del Portal: Esposa estaría embarazada

Magaly Medina, quien dio a conocer el ampay en el que se evidencia una noche de infidelidad de Aldo Miyashiro acompañado de Óscar del Portal, reveló durante la emisión de su programa que la esposa del exjugador de Sporting Cristal, Vanessa Quimper, permanecería en Punta Cana y que el jugador estaría volando a su encuentro, debido a que esta estaría esperando el tercer bebé de la familia.

La pareja de esposos ya había contado estos planes de agrandar la familia en una etrevista con la modelo Natalie Vertiz el años pasado en una trevista para su porograma ‘Estás en Todas’. “ Sí nos animamos, lo hemos venido conversando, vamos a ver. Igual tenemos nombres para hombre y para mujer, así que noy ningún problema ”, señaló el exfutbolista de Sporting Cristal.

