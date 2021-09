La selección peruana vuela rumbo a Recife para enfrentar este jueves a su similar de Brasil por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 y para el exfutbolista Óscar del Portal, la ‘Blanquirroja’ se ha convertido en la gran perjudicada de cara a este duelo, pues llega en desventaja al enfrentar al líder de las clasificatorias.

El exjugador reconoció que la ventaja de la selección de Brasil, no solo pasa por llegar más descansado al duelo. “Lo cierto es que los perjudicados somo nosotros, pues enfrentaremos a un equipo que no jugaron esta fecha y que puede tener suspendidos o lesionados, como el caso de Perú: no estará Paolo Guerrero por suspensión y Sergio Peña por lesión”, reconoció el conductor.

“En Brasil Neymar estaba en capilla y, tranquilamente, pudo ser sancionado. Esta es la realidad. El perjuicio es finalmente para otros, y Brasil y Argentina siempre bacán. Pero con todas esas vamos a Recife a hacer todo lo posible a sacar puntos”, añadió.

Óscar del Portal molesto por perjuicio hacia Perú (Video: América TV)

Selección peruana llega este martes a Brasil

La selección peruana viaja este martes rumbo a Brasil a donde llegará pasada las 11 de la noche y realizará a su primer entrenamiento este miércoles por la tarde, pensando en el duelo de este jueves en el estadio Arena Pernanbuco en Recife desde las 7:30 p.m.

Paolo Guerrero, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, no viajará con la ‘Blanquirroja’ a Brasil y tomará un vuelo comercial pasadas las 10 de la noche y este miércoles volvería a los entrenamientos con Inter de Porto Alegre.