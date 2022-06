La eliminación de la selección peruana del repechaje mundialista a manos de Australia ha provocado un sinfín de reacciones en hinchas y periodistas. Una de las más resaltantes fue la del comentarista deportivo Óscar Del Portal.

Del Portal, quien hace unas semanas fue noticia debido a un ‘ampay’, lo cual lo mantuvo alejado de las pantallas por unos días, se quebró al finalizar la tanda de penales.

“Qué días, qué semanas terribles” , dijo en su momento Del Portal, dejando en claro que su tristeza no partía solo por la eliminación de la selección peruana, sino también por el tenso momento familiar que le tocó vivir.

La verdadera razón de sus lágrimas

En el último episodio de ‘Fútbol en América’, el periodista deportivo reveló el motivo real de sus lágrimas. Resulta que su esposa, Vanessa Químper, le envió un video que lo hizo quebrarse totalmente.

“Yo creo que el Perú aún no lo digiere, particularmente yo sí. Estoy muy tranquilo, me dolió mucho, el primer día, las primeras horas, los primeros minutos sobre todo (donde se le vio llorando) porque tenía un video de mi hijo llorando ”, indicó.

“Me mandaron eso, imagínate como no me iba a poner así. Vane (su esposa) me mandó un video de mi hijo llorando por la eliminación y porque veía a la gente llorando. Entonces, a mí me conmovió, obviamente”, añadió.

