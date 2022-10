Óscar del Portal, conductor del bloque deportivo de Primera Edición se sumó la lista de personas que pone en tela de juicio el gol de Hernán Barcos que le dio el triunfo (1-0) de Alianza Lima ante Ayacucho FC en el estadio ‘Ciudad de Cumaná’. El exfutbolista lamentó no encontrar pruebas que demuestren validez de la anotación.

“ Simplemente tengo que avalar lo que dijo o lo que sentenció el asistente . Una victoria importante para Alianza Lima, Ayacucho FC tendrá que jugar revalidación, y este fin de semana se conocerá si Alianza pasa directamente a finales o quienes disputan las semifinales, tremenda victoria de Alianza en Ayacucho”, dijo el comunicador.

Pero el exfutbolista de Sporting Cristal no se quedaría con la espina clavada. “Se que los hinchas me van decir: ‘Andas hablando cualquier pachotada’, bueno. Lo que queda claro, absolutamente claro, es que no existe nadie que pueda garantizar, con certeza absoluta, que esa pelota ingresó o que esa pelota no ingresó. Nadie, lamentablemente ”, reflexionó el presentador.

Del Portal cuestiona que la pelota del gol de Alianza

