Óscar del Portal no dudó en salir en defensa del seleccionado peruano Renato Tapia, quien ayer se quejó por no tener privacidad y tener que cambiarse delante de todo el mundo en un vestuario improvisado al lado del campo de entrenamiento y cuya fotografía fue obligado a retirar de sus redes sociales por la Federación Peruana de Fútbol, que horas después emitió un polémico comunicado que no fue del agrado de los hinchas de la selección peruana y habría generado incomodidad entre los integrantes de la bicolor, incluso, el comando técnico.

“No está todo aclarado, porque el reglamento no prohíbe el uso de los vestuarios, los recomienda, y no está todo aclarado porque la Federación Peruana de Fútbol por pasarle el cariñito a la Conmebol lo que hace es desprestigiar a su jugador, porque estas cosas se pueden trabajar en la interna, porque así se cumplan los protocolos debe haber un trato para todos los jugadores de todas las selecciones en igualdad de condiciones o ¿esto lo han visto con Brasil o con Argentina?”, se quejó Del Portal.

El conductor de América Deportes señaló además que Renato Tapia tiene todo el derecho de expresar lo que siente con toda la libertad. “Y así Renato no tenga razón, igual tiene todo el derecho de expresar sus sentimiento con respeto, como hizo el jugador de la selección, pero el comunicado de la Federación para indisponer a tu jugador públicamente, la verdad que deja mucho que desear”, recalcó.

Óscar del Portal explota contra la FPF por Renato Tapia

Asimismo, manifestó que en la Federación Peruana de Fútbol “están más preocupados de las migajas, por supuesto, de la Conmebol que de estar bien con un jugador”. “Y desprestigiarlo de esa manera, no están las cosas bien, eso no se hace y menos con un jugador de fútbol que está representando a la selección de la mejor manera, pero claro están pensando en otras cosas”.

NO PASA A LA FEDERACIÓN

Esta no es la primera vez que Óscar del Portal le dice sus verdades a la Federación Peruana de Fútbol, sobre todo hacia su presidente Agustín Lozano, a quien criticó duramente tras el fallo del TAS a favor de Alianza Lima y le permitió regresar a primera división para la temporada 2021.

“El fallo es definitivo e inapelable. El señor Lozano, me cuentan, está reunido para ver qué va a resolver a raíz de esto y eso pasa cuando haces las cosas mal. Lozano le paga planillas a Carlos Stein, le paga planillas a Aucabamba, le paga planillas a Grau y los tres descienden. Hasta salado es y eso es cuando haces las cosas mal”, disparó Del Portal.

“Esta decisión, al margen que algunos se puedan alegrar, a mí no me alegra, no porque quiero que Alianza Lima esté en segunda, sino que es una vergüenza para el fútbol peruano, es una vergüenza que se maneje así el fútbol peruano, porque los que están encargados de impartir justicia son injustos financiera y deportivamente. ¿Cómo una federación le va a pagar planillas a equipos? ¿Cómo una federación va a resolver de forma parcializada un caso comprometedor entre equipos? No hay buena gestión y esto después nos lleva a criticar a los equipos que nos representan internacionalmente”, agregó el periodista deportivo.